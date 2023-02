- Ceará sai vencedor do Clássico-Rei

Jogando no estádio Presidente Vargas, o Ceará bateu o Fortaleza por 2 a 1,na noite desta terça-feira (7), e ampliou a vantagem na liderança no Grupo A do Campeonato Cearense, chegando aos 13 pontos e abrindo seis de vantagem sobre o vice-líder Iguatu. Já o Tricolor do Pici permanece na ponta do Grupo B com 12 pontos após o Clássico-Rei.

?? FIM DE JOGO! VITÓRIA DO VOZÃO NO PRIMEIRO CLÁSSICO-REI DO ANO!



VAMOOOO!!!



? Castilho

? Erick



???? Felipe Santos / Ceará SC#CSCxFEC - 2x1#CampeonatoCearense2023 pic.twitter.com/KwE8nH5nvb — Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 8, 2023

O Vozão iniciou muito melhor a partida, e abriu o placar logo aos oito minutos de bola rolando com o meio-campista Guilherme Castilho em cobrança de pênalti. Dois minutos depois o Ceará ampliou o placar graças a gol do atacante Erick.

O Fortaleza melhorou na etapa final, e chegou a descontar com o atacante Thiago Galhardo logo aos dois minutos. A partir daí a equipe comandada pelo argentino Juan Vojvoda ampliou sua ênfase ofensiva, mas o placar permaneceu sem novas mudanças até o apito final do juiz.

