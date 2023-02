TÂNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Sem muitas explicações, a Fifa resolveu mudar o local da disputa de 3º e 4º lugar do Mundial de Clubes. Inicialmente marcada para acontecer como preliminar da final, no dia 11, no estádio Moulay Abdalah, em Rabat, ela agora foi transferida para Tânger, local da derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Al Hilal.

O Flamengo já foi comunicado oficialmente da mudança para Tânger assim como os detentores de transmissão brasileiros, no caso, a TV Globo e a Cazé TV.

As emissoras receberam um email sem muitas explicações.

A mudança de última hora impacta diretamente na logística de torcedores e da imprensa, que já estavam com hotéis reservados para os dois jogos que aconteceriam em Rabat, no dia 11.

A derrota e a alteração têm feito torcedores do Flamengo reavaliarem a logística de suas viagens.

O Flamengo retorna para Rabat ainda nesta terça (7), onde está hospedado. E viajará para Tânger novamente somente no dia 10.