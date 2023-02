SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Torcedores do Vasco provocaram o Flamengo com uma faixa do Al Hilal na sede do clube rubro-negro, na Gávea, no Rio.

A faixa ainda traz os nomes dos autores dos gols dos sauditas, Al Dawsari e Vietto, na vitória do Al Hilal por 3 a 2 na semifinal do Mundial de Clubes.

Os torcedores vascaínos estenderam outras duas faixas, na Avenida Brasil e na Linha Amarela.

A iniciativa é da 2ª família, um sub-grupo da Força Jovem, organizada do Vasco.