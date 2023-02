RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O mural em homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, localizado em frente ao Maracanã, passa por uma restauração após arrecadação feita por torcedores. A ação será concluída nesta quarta-feria (8), quando a tragédia que matou 10 jovens completa quatro anos. A renovação na obra será feita por Airá, artista que fez o grafite original. O evento vai culminar em um ato, às 19h.

AS VÍTIMAS

O incêndio no Ninho do Urubu aconteceu em 8 de fevereiro de 2019 e matou 10 jovens que atuavam em equipes da base do Flamengo. O fogo atingiu o local que era utilizado como alojamento pelas categorias inferiores do Rubro-Negro.

No momento do incêndio, 26 meninos estavam dormindo no local. Dos 16 sobreviventes, três tiveram de passar por um período no hospital após o resgate.

As vítimas fatais tinham entre 14 e 16 anos: Athila Paixão, de 14 anos; Arthur Vinícius, 14 anos; Bernardo Pisetta, 14 anos; Christian Esmério, 15 anos; Gedson Santos, 14 anos; Jorge Eduardo Santos, 15 anos; Pablo Henrique Matos, 14 anos; Rykelmo de Souza, 16 anos; Samuel Thomas, 15 anos; e Vitor Isaías, 15 anos.