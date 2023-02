TÂNGER, MARROCOS (FOLHAPRESS) - Gabigol "botou a cara", se irritou e defendeu Vítor Pereira com veemência nesta terça-feira (7), após a dura derrota do Flamengo para o Al Hilal por 3 a 2 na semifinal do Mundial de Clubes. No entanto, embora o atacante tenha blindado seu pressionado treinador, a saída de Dorival Júnior, demitido no final de 2022, nunca foi bem digerida pelos jogadores do time.

'SENTIRAM O BAQUE'

Nos bastidores do Flamengo, fontes ligadas ao clube afirmam que os jogadores "sentiram o baque" com a saída de Dorival Júnior.

Quando foi definida a demissão do treinador, o elenco estava de férias, e o sentimento foi de surpresa e espanto após título da Libertadores.

Alguns, inclusive, demoraram a acreditar que a notícia era verdadeira.

MUITO QUERIDO PELO GRUPO

Dorival Júnior conseguiu conquistar a confiança do elenco e tinha o carinho e respeito dos jogadores.

Muitos apontam a qualidade do treinador em conseguir gerir o grupo repleto de estrelas como seu grande mérito à frente da equipe.

Os jogadores, no entanto, estão empenhados em fazer com que o trabalho de Vítor Pereira "dê liga".

GALVÃO BUENO SAI EM DEFESA DE DORIVAL

Após a derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Al Hilal, o narrador da TV Globo Galvão Bueno não teve papas na língua e detonou a diretoria rubro-negra e o técnico Vítor Pereira, saindo em defesa de Dorival Júnior, dizendo que os dirigentes agiram com "covardia" com o ex-treinador do clube.