SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou nesta quarta-feira (8) os finalistas ao prêmio The Best 2022 de melhor goleiro do mundo.

OS FINALISTAS NO MASCULINO:

Yassine Bounou (Marrocos/Sevilla)

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)

Nenhum brasileiro está entre os finalistas pelo segundo ano seguido. Alisson, do Liverpool e titular da seleção brasileira nas últimas duas Copas, venceu em 2019 e foi vice em 2020.

AS FINALISTAS NO FEMININO

Ann-Katrin Berger (Alemanha/Chelsea)

Mary Earps (Inglaterra/Manchester United)

Christiane Endler (Chile/Lyon)

Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de fevereiro, em cerimônia em Paris.