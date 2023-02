SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wallace Pernambucano é o artilheiro do futebol brasileiro neste início de temporada.

Ele tem nove gols marcados em oito jogos neste ano, pelo América-RN. Completou 36 anos no último sábado (4) e já marcou no Campeonato Potiguar e na Copa do Nordeste.

Destaques do Volta Redonda-RJ, Ferroviário-CE e Jacuipense-BA também estão na lista dos maiores artilheiros do ano. Os camisas 9 mais famosos na briga são Luis Suárez, Pedro e Gabigol.

Na média, quem lidera entre os artilheiros é Hulk, do Atlético-MG. Ele jogou 180 minutos no Campeonato Mineiro e já fez três gols, portanto um a cada 60 minutos em campo. A média de Wallace Pernambucano é de um a cada 74 minutos.

QUEM É O ARTILHEIRO DO BRASIL?

Wallace Pernambucano já tem mais de cem gols na carreira. Ele é natural de Escada (PE) e há mais de uma década roda o futebol nordestino. Foi meio-campista pela maior parte da carreira, mas há cinco anos avisou que queria virar centroavante. E deu certo: está na quarta temporada com o América-RN e fez sucesso em todas elas. Também tem passagens por Ceará, Náutico e Santa Cruz no currículo, entre outros clubes.

Ele foi o artilheiro do América-RN na campanha do título da última Série D. Dos nove gols marcados no torneio, dois foram nas oitavas, um nas semifinais e mais um na final contra o Pouso Alegre-MG. Na história do clube, Wallace é o sexto maior goleador com 62 gols marcados.

OS ARTILHEIROS DO BRASIL EM 2023

9 gols: Wallace Pernambucano (América-RN)

7 gols: Lelê (Volta Redonda), Ciel (Ferroviário-CE), Luis Suárez (Grêmio) e Pedro (Flamengo)

6 gols: Pablo (Athletico) e Jeam (Jacuipense-BA)

5 gols: Gabigol (Flamengo), Aylon (Novorizontino), Bruno Moraes (Juventus-SP), Caio Mancha (Portuguesa Santista-SP), Jeferson (Ponte Preta), Ariel Palácio e Gonzalo (ambos do Anápolis-GO) e João Celeri (Grêmio Anápolis)