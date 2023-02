SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yago Mateus dos Santos, armador do Ratiopharm Ulm, da Alemanha, foi chamado de macaco durante uma partida de basquete em Badalona, na Catalunha, nesta terça-feira (7).

Uma torcedora do Club Joventut Badalona chamou Yago de 'macaco' repetidas vezes, enquanto duas pessoas ao seu lado davam risadas.

O Badalona venceu a partida por 82 a 76. Yago foi o melhor jogador de sua equipe com 16 pontos, 8 assistências e 7 rebotes.

CLUB JOVENTUT BADALONA DIZ QUE LEVOU IMAGENS PARA AS AUTORIDADES

"Rejeitamos veementemente qualquer tipo de comportamento e/ou comentário intimidador, ofensivo, racista e/ou xenófobo nas nossas instalações e em qualquer um dos campos onde as nossas equipas jogam os seus jogos. Já levamos os vídeos ao conhecimento das autoridades competentes para que possam analisá-los, tomar as devidas providências e tomar as decisões cabíveis. Como sempre, o Club Joventut Badalona colaborará no que for necessário com as autoridades e cumprirá as decisões que surgirem", afirma o clube.

YAGO AFIRMA QUE EPISÓDIO É REVOLTANTE

"Graças a Deus eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. Nunca havia passado por isso na minha vida, por uma situação como essa nem no Brasil, nem em outros países onde joguei com meus clubes e com a Seleção Brasileira. Não consigo entender o motivo disso. É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no esporte, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da conscientização e de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude", afirmou Yago Mateus.

ARMADOR SE DESTACOU COM A CAMISA DO FLAMENGO

Yago se formou nas categorias de base de basquete do Palmeiras, e foi campeão estadual em 2015.

Posteriormente jogou pelo Paulistano, onde foi campeão Paulista (2017) e Brasileiro (2017/18).

A equipe na qual mais se destacou foi o Flamengo. No clube carioca ele conquistou outro Brasileiro (2020/21), Copa Super 8 (2020/21) e a Champions League américas (2020/21).

Yago foi eleito MVP (jogador mais valioso) e foi o joga de maior destaque no título da seleção brasileira sub-23 no Global Jam em 2022.

Em julho de 2022, o Ratiopharm Ulm pagou a multa estipulada na cláusula de rescisão do contrato e assinou com o armador.

NOTA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA

A CBB repudia veementemente o crime de racismo praticado contra o atleta Yago dos Santos, do Ratiopharm Ulm e da Seleção Brasileira, durante a partida da equipe alemã e o Badalona, na Espanha, pela EuroCup, nesta última terça-feira.

O crime está gravado em vídeo e a identificação é fácil e rápida. A CBB espera que as autoridades espanholas atuem com o rigor da lei e que crimes como esse não passem mais impunes. Yago, estamos com você, e temos a certeza que NADA irá pará-lo.

De antemão, a Confederação Brasileira de Basketball, através do seu presidente, Guy Peixoto Jr, irá protocolar junto à EuroCup um pedido de investigação do caso para que os responsáveis pelo crime sejam identificados e punidos na esfera esportiva e civil, de acordo com as leis espanholas.

A Seleção Brasileira é a sua casa, o basquete brasileiro te ama e você conta conosco SEMPRE!