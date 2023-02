- Definidos em sorteio os 40 confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil

A CBF realizou nesta quarta-feira (8) o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. O pentacampeão Grêmio vai enfrentar o Campinense-PB. Já o Botafogo, que busca um título inédito na competição, começa sua caminhada contra o Sergipe. Campeão em 2011, o Vasco estreia contra o Trem do Amapá, e o Santos quer ergueu o taça da edição de 1010, terá pela frente o Ceilândia-DF pela frente.

Esta etapa da competição reúne 80 clubes, com jogos únicos. As equipes mais bem ranqueadas garantem a classificação apenas com um empate, mas na condição de visitantes. As partidas estão previstas para ocorrer, inicialmente, de 22 de fevereiro a 1º de março, segundo a CBF.

A partir da fase, em caso de igualdade no placar, a definição dos classificados ocorrerá na cobrança de pênaltis.

Além das 80 equipes iniciais, outras 12 já estão pré-classificadas para iniciar a competição a partir da terceira fase da Copa do Brasil. Seis delas - Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Fluminense - disputam a Libertadores deste anos, e as demais são as equipes de São Paulo (9ª colocada na Série A do Campeonato Brasileiro), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport, (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

Este ano a Copa do Brasil á uma premiação recorde, com aumento no valor das cotas em todas as fases. O valor total será de R$ 420 milhões distribuídos ao longo da competição. O campeão poderá faturar até até R$ 91,8 milhões, caso faça parte do Grupo I e dispute todas as fases da competição.