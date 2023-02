SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sonho do Flamengo de encarar o Real Madrid no Mundial de Clubes foi adiado. Derrotado nesta terça-feira (7) pelo Al-Hilal, a equipe brasileira vai disputar o terceiro lugar do torneio com o Al-Ahly.

Os egípcios perderam por 4 a 1 para os espanhóis na tarde desta quarta-feira (8) e, agora, têm pela frente a equipe comandada por Vitor Pereira no sábado (11), às 12h30 (de Brasília).

Por outro lado, o Real vai disputar o título com o Al-Hilal. O jogo acontece no mesmo dia, mas começa às 16h (de Brasília).

FLAMENGO X AL-AHLY

Data e hora: sábado (11), às 12h30 (de Brasília)

Local: Grand Stade de Tanger, no Marrocos