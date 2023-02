RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Muita gente no Brasil aguardava uma final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Real Madrid. Para Rodrygo, porém, o Al-Hilal era o favorito no confronto com o time brasileiro. Após a vitória dos espanhóis, nesta quarta-feira (8), o jogador falou sobre o jogo e o vídeo de provocação do clube rubro-negro.

"Esse vídeo é normal, é do futebol. Depois que ganha o título tem um momento de euforia e acaba provocando. Mas não vejo como uma provocação também. Vejo como algo legal do esporte, motiva mais o outro time. Motivou a gente caso fôssemos jogar com eles. Mas sendo sincero a gente sabia que seria difícil para o Flamengo passar. Todos estavam apostando no Al-Hilal. Esperava que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu. Sabemos que será um jogo difícil e vamos tentar ganhar", disse o jogador.

Depois do título da Libertadores, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, cantou "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar".

Rodrygo também valorizou o fato de ter marcado um dos gols do Real Madrid na partida e afirmou que o Mundial é sim considerado importante.

"Muito importante, fico muito feliz de estar aqui. Crescemos no Brasil tendo essa competição como a mais importante para nós. Quando chega aqui não é diferente. Muita gente pensa que nem ligamos para a competição, mas sabemos que não é assim. Quando a bola rola damos a vida para ganhar. Demonstramos isso hoje e esperamos vencer a final", completou.