SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Olympique de Marselha venceu e eliminou o Paris Saint-Germain no final da tarde desta quarta-feira (8), no Vélodrome. O placar do confronto foi 2 a 1 e os gols foram marcados por Alexis Sánchez e Malinovskyi. Sergio Ramos descontou para os parisienses.

A partida foi válida pelas oitavas de final da Copa da França. Com a vitória, o Olympique se junta a Rodez, Grenoble, Toulouse, Lyon, Nantes e Annecy na próxima fase.

A equipe de Paris não contou com Mbappé para o confronto, que está no departamento médico.

MUDANÇA NA 10

Na Copa da França os titulares devem vestir camisas de 1 a 11. Dessa forma, Messi não pôde usar a sua 30, como de costume. No entanto, ao invés do craque usar um número que estivesse livre, ele assumiu a 10 e Neymar entrou em campo com a 11.

COMO FOI O JOGO

Na primeira etapa, o Olympique marcou a saída de bola do PSG e obrigou Donnarumma a fazer boas defesas.

O clássico francês foi muito movimentado e disputado. Atrás no placar, o PSG precisou se impor mais na partida e ficar com a bola no setor ofensivo, mas teve problemas no último passe.

Os minutos finais foram de ataque contra defesa, mas o Paris não conseguiu balançar as redes.