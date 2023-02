RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Basaksehir, da Turquia, se mobilizou para ajudar as pessoas atingidas pelo forte terremoto que aconteceu no país e na Síria no início da semana. Segundo informações oficiais, já são mais de 12 mil mortes.

No clube turco atuam o zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo e que tem passagem pelo Milan, da Itália, e o meia alemão Özil, campeão da Copa do Mundo de 2014.

Em fotos publicadas pelo Basaksehir nas redes sociais, é possível ver integrantes do elenco, comissão técnica e diretoria carregando caixas com roupas, alimentos e outras doações.

"O presidente do nosso clube, Göksel Gümü?da?, nosso conselho de administração, equipe técnica, jogadores e funcionários carregaram pacotes para serem enviados aos nossos cidadãos afetados pelo terremoto que sufocou nosso país", publicou o clube.