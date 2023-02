SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu o São Paulo por 2 a 1 no Nabi Abi Chedid, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (8). O time tricolor saiu na frente com um golaço de Galoppo, aos 20 minutos do segundo tempo, mas levou a virada em três minutos na reta final da partida.

Os gols do Red Bull Bragantino foram marcados por Praxedes e por Thiago Borbas, aos 39 e aos 42 do segundo tempo, respectivamente. Os dois saíram do banco de reservas e garantiram o quarto triunfo do time no Paulista.

Apesar do resultado, o São Paulo segue na liderança do Grupo B, com 11 pontos. O clube de Bragança Paulista, por sua vez, se isolou ainda mais na primeira colocação da chave A, com 13.

CRONOLOGIA

Giuliano Galoppo saiu do banco de reservas e marcou um golaço, de cobertura, aos 20 minutos do segundo tempo para inaugurar o placar. Foi o seu quarto gol em cinco partidas disputadas na nova temporada.

O tento do argentino de 23 anos gerou controvérsia e paralisou a partida por alguns minutos. O VAR demorou para confirmar se a bola havia entrado ou não antes de ser afastada por Luan Patrick.

A entrada do camisa 14, inclusive, aconteceu após Erison se lesionar na reta final do primeiro tempo. O novo atacante são-paulino sentiu a coxa esquerda, não conseguiu seguir no jogo e deixou o campo abalado.

O gol de Galoppo, no entanto, não foi o suficiente para dar a vitória ao São Paulo, que ficou em vantagem até os 39 minutos da etapa final. Foi então que a equipe apagou em campo e cedeu dois gols em três minutos, dando mais uma dor de cabeça para o técnico Rogério Ceni.

O clube tricolor paulista possui, agora, quase um time inteiro no departamento médico. Erison se tornou o décimo jogador da equipe a virar desfalque por questões físicas. Além dele, André Anderson, Arboleda, Caio Matheus, Calleri, Diego Costa, Ferraresi, Igor Vinícius, Moreira e Rafinha também não estão à disposição por problemas físicos ?Alisson é ausência por questões pessoais.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom (Werik Popó) e Gustavinho (Bruno Praxedes); Artur (Aderlan), Alerrandro (Thiago Borbas) e Bruninho (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO PAULO

Rafael; Orejuela, A. Franco, Beraldo e Welington; J. Méndez (Rodrigo Nestor), Pablo Maia e Luciano; David (Pedrinho) e W. Rato (Caio Paulista) e Erison (Galoppo). Técnico: Rogério Ceni.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Robson Ferreira Oliveira

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Alerrandro, Juninho Capixaba, Sorriso e Matheus Fernandes (red); Wellington Rato (SAO), .

Gol: Galoppo (SAO), aos 20', Praxedes (RED), aos 39', e Thiago Borbas (RED), aos 42'/2ºT