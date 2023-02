SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos renasceu no Campeonato Paulista. Depois de cinco jogos sem vencer, a equipe superou dois gols anulados, derrotou o São Bento por 1 a 0 na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (8), e aliviou a pressão interna.

O resultado deixou a equipe com nove pontos e fora da lanterna do Grupo A. De quebra, o time de Odair Hellmann ficou apenas um ponto atrás da Inter de Limeira, vice-líder da chave. O time do interior, no entanto, joga nesta quinta-feira (9) contra o Palmeiras e pode aumentar a vantagem.

A partida ficou marcada por dois gols anulados dos mandantes, que controlaram o ritmo de jogo e encurralaram o time de Sorocaba durante todo o duelo.

Lucas Barbosa, já nos minutos finais, foi o responsável por marcar o único gol do jogo. O meia-atacante havia acabado de substituir Sandry e aproveitou lindo cruzamento para desafogar os torcedores e garantir os três pontos.

GOLS E DESTAQUES

O Santos iniciou pressionando o adversário, mas não caprichou. Ângelo, Dodi e Maicon foram os primeiros a ameaçar o gol do São Bento, que se segurou com os goleiros Zé Carlos e Edson Mardden ?o primeiro se machucou em uma das defesas que fez e precisou ser substituído ainda aos 12 minutos.

Recuado, o São Bento contou com auxílio VAR para chegar ao intervalo sem ser vazado. Aos 42 minutos, Marcos Leonardo aproveitou rebote após cabeceio de Maicon e empurrou para as redes de Edson Mardden. O zagueiro, no entanto, estava impedido no momento do lançamento para a área.

Os mandantes até balançaram as redes novamente no início do segundo tempo, mas viram mais uma vez o gol ser anulado por impedimento. Desta vez, Mendoza recebeu passe de Ivonei em posição irregular após lindo contra-ataque puxado por Dodi.

Depois da nova infração, o Santos passou a empilhar gols perdidos. Marcos Leonardo, por duas vezes, finalizou para fora, mas foi Mendoza o responsável por desperdiçar a principal jogada de seu time ao "consagrar" Edson Mardden em um chute já na pequena área. O colombiano foi substituído pouco depois por Lucas Braga e recebeu vaias de alguns torcedores.

Lucas Barbosa desafogou e fez o 1 a 0 aos 39 minutos. O meia-atacante havia acabado de substituir Sandry quando recebeu um cruzamento na medida de Lucas Pires pela esquerda. Bem posicionado no centro da área, ele subiu mais do que todo mundo e cabeceou para o fundo do gol do São Bento.

O time de Sorocaba quase empatou aos 49 minutos, mas João Paulo e Dodi salvaram o lance e garantiram a vitória dentro de casa.

PRÓXIMOS JOGOS

O Santos tem, no domingo (12), o clássico diante do São Paulo dentro do Morumbi. Reforços como Lucas Lima e Joaquim são esperados para estrear.

Já o São Bento encara, no sábado (11), o Guarani atuando em seus domínios.

SANTOS

João Paulo; João Lucas (Nathan), Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry (Lucas Barbosa), Dodi e Ivonei (Pirani); Ângelo (Raniel), Marcos Leonardo e Mendoza (Lucas Braga). Técnico: Odair Hellmann

SÃO BENTO

Zé Carlos (Edson Mardden); Caio Hila, Bruno Aguiar, Léo Silva e Marlon (Felipe Camargo); Vitinho, Marquinhos, Carlos Jatobá (Neto Paraíba) e Renan Mota (Cristiano); Fernandinho e Marcos Nunes (Branquinho). Técnico: Paulo Roberto Santos

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Cartões amarelos: João Lucas, Sandry, Lucas Braga, Marcos Leonardo (SAN); Vitinho (SÃO)

Gols: Lucas Barbosa (SAN), aos 39 min do segundo tempo