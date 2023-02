RABAT, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - O turista que viajou ao Mundial de Clubes e que consome bebidas alcoólicas precisa se adequar às regras impostas sobre o assunto no Marrocos, um país majoritariamente de cultura islâmica. Multa por embriaguez e acesso bastante restrito têm feito muitos torcedores do Flamengo e de outras equipes encontrarem dificuldades para beber.

COMO FUNCIONA

O consumo de bebidas alcoólicas só pode ser feito dentro de bares, restaurantes e hotéis. Beber na rua é passível de multa e até prisão.

Aparentar embriaguez também pode gerar uma multa de R$ 600 a R$ 5.000. Mesmo que se possa beber em estabelecimentos fechados, são poucos o que oferecerem álcool em seus cardápios. Isso se encontra com mais facilidade nos hotéis.

"Só conseguir beber no meu hotel até agora. Nos restaurantes que fui, não vendia. Para mim, que sou do Rio, é estranho não poder tomar um chopinho na esquina", declarou à reportagem o rubro-negro carioca Alberto Almeida.

INFORMAÇÃO CORRE NO BOCA A BOCA

Os locais que vendem bebida circulam no boca a boca entre os torcedores. A situação ficou mais evidente no dia do jogo do Flamengo contra o Al Hilal, na última terça-feira (7), quando muitos rubro-negros estavam nas ruas à procura de um "esquenta". Era comum ver os torcedores trocando informações sobre onde vendia bebida.

NOS HOTÉIS É MAIS COMUM

Os hotéis são os locais onde se encontram mais bebidas alcoólicas e um clima liberal. Alguns possuem pubs com música ao vivo e uma carta de drinks repleta, com variedades de cerveja e drinks destilados. O preço médio de uma cerveja nos hotéis que vendem bebida alcoólica é de 30 dirham marroquinos (cerca de R$ 15).