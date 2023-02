SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O argentino Giuliano Galoppo deve ter mais chances do São Paulo por causa das lesões no setor ofensivo. Os dois concorrentes dele, Calleri e Erison, são dúvidas para o clássico de domingo contra o Santos, pelo Paulista.

Ceni afirmou após a derrota de virada que imagina Galoppo como titular atuando no ataque.

"É um jogador que tem boa finalização, bom jogo aéreo. Sei que não é a posição que ele mais gosta, mas acho que é a que ele encaixa melhor. Principalmente pela recomposição, não é pelo jogo em si. Não tendo Calleri e o Erison, é uma função que ele se encaixa", afirmou Ceni.

Calleri está com dores no tornozelo e desfalcou o time nas últimas duas rodadas. A tendência é que ele volte a treinar com o restante do elenco, mas sua participação no clássico é uma incógnita.

"Para domingo, o único que tem chance de voltar é o Calleri. O restante dos jogadores lesionados não tem volta prevista, e não sei se Calleri terá condições de jogo. Armaremos a equipe dentro das condições que temos", disse técnico tricolor.

Erison sentiu a coxa esquerda no final do primeiro tempo do duelo contra o Bragantino e saiu de campo abalado.

Acho que é lesão muscular, deve fazer exame amanhã, uma pena. É puxado fazer dois jogos consecutivos, está sujeito a acontecer, a gente lamenta"Rogério Ceni

Galoppo é o artilheiro isolado do São Paulo em 2023, com quatro gols. O argentino de 23 anos é, inclusive, o responsável por metade dos tentos do time na temporada e tem uma média de um gol a cada 45 minutos.

Apesar disso, o camisa 14 parece ainda não ter convencido o técnico Rogério Ceni a ponto de ganhar uma vaga entre os titulares. Ele esteve no onze inicial apenas uma vez, na goleada por 4 a 1 sobre a Portuguesa, partida em que marcou dois gols.