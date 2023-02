SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de atingir grandes públicos, o Super Bowl fica atrás de outros eventos esportivos em audiência a nível global. O futebol da bola redonda supera as audiências do esporte da bola oval.

O Super Bowl LVII ocorre neste domingo (12), às 20h30 (de Brasília), com Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs. A decisão da NFL é o evento que historicamente atrai as maiores audiências de TV nos Estados Unidos.

De acordo com dados publicados pela NFL, aproximadamente 208 milhões de pessoas assistiram ao Super Bowl LVI. Naquela ocasião, o Los Angeles Rams venceu o Cincinnati Bengals por 23 a 20. As estatísticas foram obtidas pela liga em parceria com a Nielsen, empresa especializada na área.

Os números divulgados pela NFL levam em consideração as pessoas que assistiram ao Super Bowl em grupo. Segundo a Nielsen, a média de dispositivos sintonizados no evento foi de 101 milhões.

O valor é inferior ao recorde registrado em 2015, de 114 milhões de aparelhos ligados no Super Bowl. Apesar da queda, a partida foi o evento mais assistido na TV americana em 2022.

QUANTAS PESSOAS ASSISTEM À FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES?

A Uefa não divulga oficialmente desde 2014 a audiência de uma decisão de Liga dos Campeões, mas as estimativas publicadas desde então apontam números expressivos.

Na final de 2014, vencida pelo Real Madrid diante do Atlético de Madrid, o jogo alcançou de 380 milhões de pessoas pelo mundo, com audiência média de 165 milhões. Segundo a imprensa europeia, o evento normalmente atrai públicos similares.

O jogo de 2021, entre Chelsea e Manchester City, teve números históricos. Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG e da ECA (Associação de Clubes Europeus), declarou em entrevista ao The Athletic que mais de 700 milhões de pessoas acompanharam o duelo inglês.

A audiência global da final de 2022, disputada por Liverpool e Real Madrid, não foi divulgada. Mas este jogo foi um exemplo do crescimento do futebol nos Estados Unidos. Em média, 2,7 milhões de pessoas assistiram à partida no território norte-americano, número 23% superior ao registrado em 2021.

QUANTAS PESSOAS ASSISTEM À COPA DO MUNDO?

A Copa do Mundo é um torneio de proporções ainda maiores que a Liga dos Campeões. Ela ocorre a cada quatro anos atrai grandes públicos ao redor do planeta.

A Fifa não divulgou balanço com os números completos da edição do Qatar, mas dados parciais apontam crescimento em audiência. A final entre França e Argentina bateu recorde na TV francesa, com média de 24,1 milhões de espectadores. Países como Japão, Portugal e Estados Unidos também alcançaram marcas inéditas.

Canal que transmitiu a Copa do Mundo em mais países no planeta, a beIN Sports registrou crescimento significativo na audiência. 242 milhões de pessoas acompanharam a decisão do Mundial no veículo, 56% a mais que em 2018.

Na Copa da Rússia, mais de 1,12 bilhão de pessoas assistiram à final entre França e Croácia. 884 milhões acompanharam pela TV e 231 milhões recorreram a serviços de streaming.

Segundo a Fifa, mais de 3,5 bilhões de pessoas assistiram pelo menos um jogo do Mundial de 2018.