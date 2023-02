SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Recuperado de lesão, Ibrahimovic voltará aos gramados nesta sexta-feira (8), em jogo contra o Torino, pelo Campeonato Italiano, depois de oito meses no departamento médico. O jogador do Milan falou sobre o seu retorno e, claro, manteve o tom característico de suas entrevistas.

"Continuo sendo Deus. Sou o número 1. Agora estou de volta e a música vai mudar".

Ao dizer que 'a música vai mudar', Ibra se refere à má fase do Milan, que vem de quatro derrotas seguidas ?sendo duas para a rival Inter de Milão? e não vence desde 4 de janeiro, quando bateu o Salernitana em sua única vitória no ano.

Com a sequência de tropeços, o Milan caiu para a sexta colocação do Calcio, com 38 pontos, e ficou bem distante do líder Napoli, que soma 56 e tem 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, a Inter de Milão.

Eu quero muito voltar, quero fazer muitas coisas, recuperar tudo que perdi nos últimos meses"

OITO MESES DE MOLHO

Recuperado de uma cirurgia no joelho, Ibra voltou a treinar com o restante dos companheiros na última sexta-feira, após oito meses de molho.

O atacante sueco não entra em campo desde o dia 22 de maio do ano passado, contra o Sassuolo, pela última rodada do Campeonato Italiano 2021/22, em jogo que sacramentou o 19º título italiano do Milan.