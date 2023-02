RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa confirmou a mudança na sede da disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes e o duelo entre Al Ahly e Flamengo será em Tanger. O confronto estava, originalmente, marcado para Rabat, capital do Marrocos, mas a alteração foi feita sob alegação de preservação do gramado do Estádio Príncipe Moulay Abdellah para a final entre Real Madrid e Al Hilal.

A partida vai acontecer no sábado, às 11h30, enquanto a decisão será realizada às 16h.

A viagem será pela operadora ferroviária nacional. De acordo com comunicado da entidade, os torcedores que já tinham adquirido ingressos vão receber mais informações em breve e "a viagem especial será organizada pela ONCF, a operadora ferroviária nacional de Marrocos".

A Fifa afirma que "os detentores de ingressos poderão trocar por novos para a partida do terceiro lugar ou ter a opção de solicitar o reembolso dos ingressos existentes".

O Flamengo vai disputar o terceiro lugar após a derrota para o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2. Nesta quarta-feira (8), o Real Madrid, da Espanha, venceu o Al Ahly por 4 a 1.

ÍNTEGRA DO COMUNICADO