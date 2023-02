RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo divulgou, nesta quinta-feira (9), as lesões do zagueiro Léo Pereira e do lateral-esquerdo Filipe Luís. Os dois já iniciaram tratamento com o departamento médico do clube.

Léo Pereira sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele se machucou durante o primeiro tempo da derrota para o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes.

O zagueiro foi substituído no intervalo do jogo e está fora do confronto com o Al Ahly. Fabrício Bruno deve ser o titular.

Já Filipe Luís sofreu uma lesão na fáscia plantar do pé direito durante a estadia do Flamengo no Marrocos.

O lateral voltou de lesão sofrida na final da Libertadores no fim de janeiro e atuou apenas duas vezes na temporada. No Mundial, ficou apenas no banco de reservas.

O Flamengo segue no Marrocos para a disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes no sábado (11), em Tânger, às 12h30 (de Brasília).