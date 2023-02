RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está na final da Supercopa do Brasil Feminina. O clube venceu o Internacional por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (9), na Neo Química Arena, e vai enfrentar o Flamengo na disputa pelo título.

Diany e Tamires fizeram para as donas da casa, enquanto Priscila fez o de honra para o Colorado. O duelo decisivo ocorrerá no domingo de manhã. O clube rubro-Negro chegou a esta fase após bater o Real Brasília.

O JOGO

O primeiro tempo foi de equilíbrio entre as equipes. Em casa, o Corinthians mostrou um ímpeto maior e teve mais volume, chegando mais ao campo de ataque. Já o Internacional, por outro lado, se mostrou mais fechado e apostou nas saídas em velocidade.

Jogo quente no final. Após o intervalo, o Corinthians conseguiu transformar as oportunidades em gol e abriu o placar com Diany. A partir daí, passou a ditar o ritmo e conseguiu ampliar. O Inter buscava soluções e, após mudanças, conseguiu empurrar o Timão. Nos minutos finais, balançou a rede e colocou fogo no jogo, mas não foi o suficiente.

Lances importantes

6 minutos do 1º tempo: A goleira Gabi Barbieri saiu da área e tocou com a mão na bola. Ela recebeu amarelo, punição confirmada mesmo após revisão do VAR.

16 minutos do 1º tempo: Gabi Portilho foi ao fundo e cruzou para Jheniffer, que bateu de primeira, mas mandou por cima do gol.

29 minutos do 1º tempo: Na área, Diany ajeitou de peito para Millene, que mandou para fora.

1 x 0: Após lançamento para a área, Diany desviou e a bola ficou com Gabi Portilho. Ela foi à linha de fundo e cruzou para Diany, que abriu o placar.

2 x 0: Em cobrança de pênalti, Tamires mandou no canto superior e ampliou a vantagem.

37 minutos do 2º tempo: A bola desviou após passe de Tamara e sobrou para Milleninha, que, sem marcação, finalizou para fora.

2 x 1: Tamara cruzou para a área e a zaga afastou parcialmente. A bola sobrou para Priscila, que mandou para o gol.

52 minutos do segundo tempo: nos acréscimos, torcida do Corinthians gritou "olé" durante troca de passes da equipe.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (FIFA)

Assistentes: Patricia Carla de Oliveira (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Jaque Ribeiro, Carol Nogueira (COR); Gabi Barbieri, Bruna Benites, Isabela Capelinha, Fabiola Sandoval (INT)

Gols: Diany, do Corinthians, aos 13'/2ºT; Tamires, do Corinthians, aos 24'/2ºT; Priscila, do Internacional, aos 39'/2ºT

CORINTHIANS

Lelê; Carol Tavares (Katiuscia), Mariza, Tarciane (Andressa Pereira) e Yasmim (Carol Nogueira); Diany (Tamires), Juliana Ferreira e Millene; Gabi Portilho (Victória Albuquerque), Jaque Ribeiro e Jheniffer. T.: Arthur Elias

INTERNACIONAL

Gabi Barbieri; Roberta Schroeder (Tâmara), Bruna Benites, Isa Haas e Eskerdinha; Djeni, Isabela Capelinha, Fany Gauto (Analuyza) e Paty Llanos (Priscila); Fabiola Sandoval; Belén Aquino (Mileninha). T.: Maurício Salgado