SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians falhou muito, sofreu para criar diante de um organizado São Bernardo e perdeu fora de casa para o time do ABC por 2 a 0 nesta quinta-feira (9). De quebra, o alvinegro viu a sequência de três vitórias seguidas no Campeonato Paulista ruir.

Com o resultado, a equipe treinada por Fernando Lázaro estacionou com 13 pontos, mas ainda lidera com folga o Grupo C do estadual, que ainda tem São Bento, Ituano e Ferroviária. Por outro lado, o Tigre avançou aos 14 pontos no Grupo D e ficou com a segunda melhor campanha geral do torneio.

O Corinthians iniciou os dois tempos desligado e foi punido em ambos por um elétrico São Bernardo, que pressionou a saída de bola adversária, caprichou nas jogadas pelos lados e aproveitou erros defensivos para balançar as redes de Cássio.

Sem Renato Augusto, o alvinegro sofreu para construir jogadas e acabou encaixotado na forte marcação do adversário, que foi fatal nas poucas chances que teve.

O duelo foi bastante truncado e nervoso. O árbitro João Vitor Gobi mostrou oito cartões amarelos -incluindo o do técnico Márcio Zanardi, dos mandantes -e teve dificuldade para controlar os ânimos dos jogadores de ambas as equipes, principalmente no 1° tempo.

GOLS E DESTAQUES

Balbuena vacila, e Corinthians é punido. O São Bernardo abriu o placar aos três minutos ao aproveitar um erro bizarro. Dentro da área, Balbuena demorou demais para soltar a bola e Léo Jabá, ex-Corinthians, desarmou o paraguaio antes de ser derrubado pelo zagueiro. O meia Vitinho, com categoria, deslocou Cássio e marcou: 1 a 0.

São Bernardo pressiona e acerta a trave. A vantagem parcial não fez o time de Zanardi recuar. Pelo contrário: em ritmo intenso e infernizando com jogadas pelo lado, os mandantes assustaram Cássio em cabeçada de João Carlos, que carimbou a trave após cruzamento.

Reação tímida. O Corinthians chutou pela primeira vez aos 35 minutos, com Roger Guedes tentando surpreender Alex Alves com a perna esquerda e errando o alvo. Pouco depois, Matheus Bidu e Romero não alcançaram um cruzamento de Adson, e Giuliano obrigou Alex Alves a fazer linda defesa após escanteio.

Replay? Corinthians desliga de novo. O início do 2° tempo ficou marcado por um Corinthians, novamente, desconectado diante da equipe do ABC. Em contra-ataque produzido pela direita, Barletta acionou Alex Reinaldo, que chegou ao fundo e viu João Carlos livre atrás dos zagueiros. De primeira, o centroavante só teve o trabalho de tocar para o gol e superar Cássio: 2 a 0.

Lázaro muda e vê pequena melhora. Diante do resultado negativo, o treinador do Corinthians mudou o esquema tático em diferentes ocasiões e chegou a colocar três jogadores em campo de uma vez: Paulinho foi um dos acionados e, atuando centralizado como atacante, acertou o travessão de Alex Alves.

Faltou repertório. Os minutos finais da partida tiveram o Corinthians com praticamente toda a posse de bola, mas a forte marcação dos comandados de Zanardi superou as alterações de Lázaro e o placar não mudou até o apito final.

Estádio: Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Italo Magno de Paula Andrade

Cartões amarelos: Balbuena, Fagner, Roni (COR); Rafael Vaz, Márcio Zanardi, João Carlos, Vitinho, Alex Reinaldo (SBE)

Gols: Vitinho (SBE), aos 3 min do 1° tempo; João Carlos (SBE), aos 3 min do 2° tempo

SÃO BERNARDO

Alex Alves; Hélder (Bruno Azevedo), Romércio e Rafael Vaz; Jéferson (Alex Reinaldo), Rodrigo Souza, Vitinho (Lordelo) e Arthur Henrique; Chrystian Barletta, Léo Jabá (Matheus Régis) e João Carlos (Jhony Douglas). T.: Márcio Zanardi

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Du Queiroz (Fausto Vera), Giuliano (Júnior Moraes) e Adson (Matheus Araújo); Romero (Paulinho) e Róger Guedes. T.: Fernando Lázaro