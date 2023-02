SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O golaço de voleio de Richarlison na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar é um dos três finalistas ao Prêmio Puskas da Fifa 2023, que elege o gol mais bonito da temporada passada. Ele concorre com o francês Payet e o polonês Marcin Oleksy, que tem uma perna amputada.