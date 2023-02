SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Dani García, volante do Athletic Bilbao, admitiu que exagerou nas provocações a Vinicius Jr. durante um confronto disputado no ano passado, mas alertou que o atacante do Real Madrid 'faz gestos que não deveria fazer'.

O assunto Vinicius Júnior veio à tona durante uma entrevista que Dani García concedeu à TV "Durangaldeko Telebista". Questionado sobre como via a polêmica em torno do atacante, ele fez uma análise sobre as posturas tanto de Vini como dos rivais.

COMO FOI A TROCA DE FARPAS

Dani García trocou farpas com o atacante brasileiro em um jogo de fevereiro de 2022, em que o Athletic Bilbao, jogando em casa, eliminou o Real Madrid da Copa do Rei com vitória de 1 a 0.

Durante a partida, os dois tiveram várias discussões, uma delas após o espanhol cometer uma falta dura no brasileiro. Com Vini ainda no chão, Dani García correu para intimidá-lo e lhe dirigiu várias palavras, enquanto o madrilenho reclamou bastante com a arbitragem pelas inúmeras faltas recebidas.