SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O golaço de voleio de Richarlison na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar é um dos três finalistas ao Prêmio Puskas da Fifa 2023, que elege o gol mais bonito da temporada passada. Ele concorre com o francês Payet e o polonês Marcin Oleksy, que tem uma perna amputada.

COMO FORAM OS GOLS

O gol vencedor será anunciado na cerimônia de entrega do prêmio Fifa The Best, que acontece no dia 27 de fevereiro, em Paris.

Richarlison marcou o seu golaço na vitória de 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia, na primeira rodada da Copa do Mundo. Ele recebeu dentro da área, dominou e acertou um lindo voleio para marcar o gol que foi eleito o mais bonito do Mundial do Qatar.

Um dos concorrentes do brasileiro vem da Polônia, também com um gol de voleio. Durante o Campeonato Polonês de Futebol de Amputados, Marcin Oleksy recebeu cruzamento da direita e finalizou com um lindo chute, sem deixar a bola cair no chão.