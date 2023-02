SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta sexta-feira (10) os três finalistas que concorrem aos prêmios de 'Melhor Jogador' e 'Melhor Jogadora' do The Best 2022.

VEJA OS FINALISTAS DO FUTEBOL MASCULINO

- Karim Benzema (França/Real Madrid)

- Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain)

- Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain)

VEJA AS FINALISTAS DO FUTEBOL FEMININO

- Alex Morgan (Estados Unidos/Orlando Pride e San Diego Wave)

- Alexia Putellas (Espanha/Barcelona)

- Beth Mead (Inglaterra/Arsenal)

Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de fevereiro, na cerimônia oficial do evento em Paris, na França.

AUSÊNCIA DE BRASILEIROS

O Brasil não tem nenhum representante na categoria masculina desde 2017. Na ocasião, Neymar concorreu ao prêmio entre os finalistas com Messi e Cristiano Ronaldo (vencedor), e ficou em terceiro.

Marta foi a última brasileira finalista no futebol feminino, em 2018. Ela não só foi indicada, como foi eleita a melhor jogadora do mundo no ano em questão.