SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar da lesão, Lionel Messi estará em campo para o jogo da próxima terça-feira (14), entre PSG e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ao menos é o que garante o técnico Christophe Galtier.

"Leo não estará disponível contra o Monaco, mas voltará antes da partida contra o Bayern. Você pode colocar a palavra 'incerto' [sobre a presença dele no primeiro jogo da Liga dos Campeões] de lado", disse o técnico.

VOLTA AOS TREINOS NA VÉSPERA DO JOGO

Messi levou uma pancada na coxa na eliminação para o Olympique, quarta-feira (8), pela Copa da França, segundo divulgou o PSG.

Ele será desfalque neste sábado (11), pelo Campeonato Francês, mas volta aos treinos na segunda-feira (13), um dia antes do primeiro duelo contra o Bayern, no Parque dos Príncipes.

Atingido nas coxas contra o Marselha, Leo Messi ficará ausente por 48 horas. O retorno aos treinos está marcado para segunda-feira", comunicado do PSG

DESFALQUE DE MBAPPÉ É CERTO

Mbappé sofreu uma grave lesão na coxa esquerda no começo do mês e não se recuperará a tempo do primeiro jogo contra o Bayern, de acordo com comunicado do PSG divulgado no dia 2 de fevereiro. O duelo de volta, em Munique, acontece só no dia 8 de março.

Após exames, Kylian Mbappé sofre de uma lesão na coxa esquerda ao nível do bíceps femoral. Sua duração de indisponibilidade é estimada em 3 semanas", comunicado do PSG

O meia Renato Sanches, com uma lesão na coxa, também deve ficar fora da partida de terça. Já o zagueiro Kimpembe, que não joga desde antes da Copa do Mundo, está liberado pelo departamento médico, mas é dúvida pela falta de ritmo de jogo.