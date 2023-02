SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo fez quatro gols na partida entre Al Nassr e Al Wehda pelo Campeonato Saudita. No entanto, um fato inusitado que ocorreu fora dos gramados também chamou atenção.

As arquibancadas do estádio não tiveram somente a presença dos torcedores de Al Nassr e Al Wehda, mas de incontáveis gafanhotos. O vídeo viralizou nas redes sociais.

O QUE ACONTECEU

Milhares de gafanhotos dividiram as cadeiras com outros torcedores no Estádio King Abdul Aziz, em Meca, na Arábia Saudita.

Na cena mostrada no vídeo há alguns espaços vazios de pessoas, mas com os gafanhotos espalhados pelas cadeiras e no chão.

Mesmo assim, alguns torcedores próximos não pareciam se incomodar com a "invasão" dos insetos. Quase todos seguiram assistindo ao jogo sem maiores problemas.

Em campo, Cristiano Ronaldo brilhou, e o Al Nassr venceu o Al Wehda fora de casa por 4 a 0, subindo para a primeira colocação do campeonato. De quebra, o astro português chegou a mais de 500 gols marcados em ligas nacionais por clubes.