SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante polonês Marcin Oleksy é um dos três finalistas ao Prêmio Puskas da Fifa de 2023. Ele concorre na premiação pelo seu golaço de voleio marcado no Campeonato Polonês de Futebol de Amputados.

Oleksy tem 35 anos, possui uma parte da perna esquerda amputada e joga pelo Warta Poznan. O gol em questão aconteceu na partida contra o Stal Rzeszow, em novembro do ano passado.

Ele também defende a seleção polonesa e chegou a representar seu país na Copa do Mundo de Amputados em 2022. A Polônia chegou até as oitavas de final do torneio, mas foi eliminada ao perder por 2 a 1 para o Brasil.

Fora do futebol, Oleksy trabalha como operário e acorda todos os dias às 5h para dar início à sua jornada. Ele treina pelo menos três vezes por semana com seu clube e com a seleção.

Ao ser indicado, ele recebeu o apoio de seu compatriota Robert Lewandowski. O centroavante do Barcelona é o vencedor das últimas duas edições do The Best e embaixador da modalidade para amputados.

"É uma sensação incrível receber o apoio de Robert. Na Polônia, Robert é admirado e amado por muitas pessoas. Ele é o embaixador do futebol polonês para amputados há alguns anos. Ele apoia o nosso futebol há muito tempo", comentou o jogador, à Fifa+.

ACIDENTE E RETORNO AO FUTEBOL

Oleksy jogava como goleiro na adolescência e tinha Iker Casillas, do Real Madrid, como seu maior ídolo. No entanto, sua vida mudou completamente depois do dia 20 de novembro de 2010.

Há 12 anos, ele precisou amputar a perna esquerda depois de ser esmagado por máquinas pesadas enquanto trabalhava em uma obra na beira de uma estrada. O acidente foi causado após um carro desgovernado sair da pista e acertar o maquinário, que caiu sobre ele.

Sua volta aos gramados ocorreu em 2019 e em uma posição diferente. Ele começou a se destacar como atacante no campeonato nacional e foi convocado pela primeira vez pela seleção polonesa.

Oleksy acredita que só o fato de ele estar concorrendo no prêmio já é uma conquista coletiva para o futebol de amputados. A cerimônia que anunciará o gol mais bonito do anos passado será realizada em 27 de fevereiro, em Paris.

"Espero que o mundo possa ver que estamos fazendo o que amamos fazer. Estou muito feliz pelo esporte. Sinto que não fui só eu quem marcou o gol, mas toda a família do futebol de amputados", declarou.