SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O embate entre Corinthians e Portuguesa terminou sem gols no estádio Mané Garrincha, neste domingo (12). Em jogo válido pela oitava rodada do Paulistão, o Alvinegro começou pouco inspirado e cresceu no segundo tempo, mas sem sucesso. O jogo antecede o Dérbi paulista contra o Palmeiras, que acontece na próxima quinta.

O Corinthians tem 14 pontos e lidera o grupo C, com quatro vitórias, duas derrotas e dois empates. A Portuguesa corre risco de rebaixamento e é lanterna do grupo D, com apenas cinco pontos

Pela próxima rodada do Paulistão, o Corinthians tem um Derby pela frente. Na quinta-feira (16), recebe o Palmeiras, que está invicto na temporada, na Neo Química Arena. Já a Portuguesa encara a Ferroviária no Canindé, na quarta (15).

Escalado como titular, Cássio foi um desfalque de última hora no time de Lázaro. O goleiro fez o aquecimento normalmente, mas foi poupado por conta de uma virose, dando lugar a Carlos Miguel.

Foi o primeiro jogo entre as equipes desde 24 de março de 2015, quando o Alvinegro venceu por 2x0, com gols de Malcom. Apenas Fagner, do elenco atual, estava em campo pelo Corinthians.

Longe de São Paulo, o mando de campo da Portuguesa foi para a capital federal graças à uma proposta irrecusável do grupo Metrópolis Sports para a Lusa, que passa por dificuldades financeiras.

JOGO

Portuguesa melhor no início. Nos primeiros 15 minutos de partida, a Portuguesa chegou a encontrar espaços para chegar perto da área de Carlos Miguel, e até obrigou uma boa defesa do goleiro, em chute rasteiro de João Victor de fora da área. Enquanto isso, quando tinha a bola, o time Alvinegro trocava passes sem conseguir avançar em campo.

Corinthians melhora a defesa, mas segue sem criatividade. Aos poucos, a zaga corintiana passou a trabalhar menos e a equipe tentava criar jogadas ofensivas, mas sem eficiência. Foi só aos 27 minutos que, em tabela com Fausto Vera, Yuri Alberto conseguiu a finalização e tirou tinta da trave da Lusa.

Alvinegro cresceu antes do intervalo. Aos 40 minutos, a melhor chance de abrir o placar saiu de um passe de Renato Augusto para Roger Guedes, na esquerda, que tentou o chute, mas foi parado por Thomazella. Já nos acréscimos, o camisa 10 assustou ao chegar pela direita e tentar um passe para o meio da área, quase na linha de fundo, mas sem sucesso.

A volta dos vestiários é morna. Mesmo tendo a posse de bola, o Corinthians teve dificuldades para ameaçar a meta adversária, com troca de passes sem inspiração. Do lado da Portuguesa, pouca movimentação ofensiva, focando apenas em contra-ataques.

Corinthians acorda com boas chances e domina. Aos 20 minutos, o time visitante teve boas chegadas, primeiro pela direita, em cruzamento de Renato Augusto e depois em chute de Roger Guedes, ao receber bola rebatida dentro da área. Yuri Alberto também teve duas chances seguidas, ambas com passes do camisa 8.

Lázaro muda o time, mas gol não sai. Com mexidas no meio campo e ataque, o treinador corintiano deixou a equipe ainda mais ofensiva, e o fim do segundo tempo foi de pressão, mas sem chances claras de tirar o zero do placar. Nem mesmo os oito minutos de acréscimos ajudaram o Corinthians a mudar o rumo do jogo.

PORTUGUESA

Thomazella; Pará, Robson, Bruno Leonardo (Patrick), Thallyson; Diogo Marzagão (Lucas Venuto), Madison (Lucas Nathan), Tauã; Paraizo, Gustavo Ramos (Naldo) e João Victor (Richard). Técnico: Gilson Kleina.

CORINTHIANS

Carlos Miguel; Rafael Ramos, Gil, Bruno Mendez, Fábio Santos; Du Queiroz (Giuliano), Fausto Vera; Renato Augusto, Adson (Paulinho), Roger Guedes (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 x 0 CORINTHIANS

Competição: 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Local: estádio Mané Garrincha, Brasília.

Data e horário: 12 de fevereiro de 2023, às 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores.

Assistentes: Daniel Luís Marques e Robson Ferreira Oliveira.

Cartão Amarelo: Madison (Portuguesa), aos 24 minutos do primeiro tempo, Bruno Méndez (Corinthians) e Thallyson (Portuguesa), aos 31, Adson (Corinthians), aos 35 e Pará (Portuguesa), aos 43 do primeiro tempo. Naldo (Portuguesa), aos 45 do e Patrick (Portuguesa) e Tauã (Portuguesa) aos 51 do segundo tempo.