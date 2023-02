SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Debaixo de muita chuva no Morumbi, o São Paulo se adaptou melhor ao campo encharcado e venceu o Santos por 3 a 1 neste domingo (12), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O time da Baixada ainda teve dois jogadores expulsos: Lucas Pires, no primeiro tempo, e João Lucas no segundo.

O triunfo, alcançado com os gols de Calleri, de cabeça, Galoppo, de pênalti, e Luan, com um chute de fora da área, mantém o Tricolor na liderança do Grupo B do Estadual, com 14 pontos ganhos.

Já o Peixe, que descontou com Rwan nos acréscimos da segunda etapa, amarga a lanterna do Grupo A com apenas 9 pontos e ainda não poderá contar com seus dois laterais titulares na próxima rodada.

A partida começou equilibrada, mas os donos da casa logo fizeram valer o fator campo e, apostando na bola aérea, abriram o placar. Cinco minutos depois, em nova bola levantada na área, Lucas Pires tirou o gol com o braço, foi expulso e ainda deu um pênalti para o adversário, que ampliou.

Apesar de ter a vantagem numérica e ficar mais com a bola, o clube da capital não pressionou o adversário no restante da primeira etapa.

No intervalo, Ceni fez três alterações e Hellmann fez uma troca, mas o cenário do jogo mudou mesmo aos oito minutos, quando João Lucas deu uma solada em Calleri e também foi expulso. Com dois a menos, o Alvinegro se limitou, basicamente, a defender no restante do confronto.

As duas equipes voltam a campo pela nona rodada do Estadual. Na quarta (15), às 21h30, o Tricolor recebe a Inter de Limeira, enquanto o Peixe visita o Santo André um dia depois, na quinta (16), às 19h30.

SÃO PAULO

Rafael, Orejuela (Nathan Mendes), Beraldo, Alan Franco (Matheus Belém) e Welington; Jhegson Méndez, Pablo Maia (Luan) e Luciano (Marcos Paulo); Wellington Rato (Caio Paulista), Calleri e Galoppo. Técnico: Rogério Ceni.

SANTOS

João Paulo, João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Balieiro) e Dodi; Ângelo (Nathan), Lucas Braga (Rwan), Mendoza (Messias) e Marcos Leonardo (Lucas Barbosa). Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 x 1 SANTOS

Competição: oitava rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo

Dia e hora: 12 de fevereiro, domingo, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Mauro André Freitas

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira.

Público: 42.311 torcedores.

Cartões amarelos: Luciano, Belém, Pablo Maia, Calleri, Caio Paulista, Rafael (SPA); Camacho, Nathan (SAN).

Cartões vermelhos: Lucas Pires e João Lucas (SAN)

Gols: Calleri, aos 15 minutos do primeiro tempo, Galoppo, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Luan, aos 42 minutos do segundo tempo para o São Paulo; Rwan, aos 49 minutos do segundo tempo, para o Santos.