SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A vitória por 3 a 1 sobre o Santos trouxe alegria e novas preocupações para o São Paulo. Wellington, Orejuela e Alan Franco estão com dores e devem ser avaliados ainda nesta segunda-feira (13).

O excesso de ausências vem sendo um grande problema para o treinador na temporada. Além disso, o excesso de jogadores estrangeiros no elenco vem atrapalhando o comandante a manter o banco de reservas fortalecido.

Líder do Grupo B com 14 pontos, o Tricolor volta a campo nesta quarta (8), às 21h35, quando recebe a Inter de Limeira pela nona rodada do Estadual.