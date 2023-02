SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar confirmou que discutiu no vestiário do PSG com Luís Campos, diretor do clube francês.

"De fato, aconteceu a discussão. Nós não concordamos com o que ele estava falando na hora, mas isso acontece. Não é uma briga, onde vai romper tudo. Eu discuto com os meus amigos todos os dias e, mesmo assim, eu amo todos eles e fico com eles todos os dias. Discuto com a minha namorada direto, e mesmo assim a gente segue junto", disse Neymar, em entrevista coletiva

"Discussão faz parte do futebol. Futebol não é só amor, carinho, amizade. É óbvio que tem o respeito de ambas as partes, mas tem coisas que você acaba não concordando naquele momento. Existe uma discussão para melhorar nossa equipe, nosso ambiente, nosso jogo", complementou.

NEYMAR E MARQUINHOS DISCUTIRAM COM DIRETOR

O jornal L'Équipe publicou que Neymar e Marquinhos discutiram com Luís Campos no intervalo da partida contra o Monaco, no sábado, quando o PSG já perdia por 3 a 1 ?o placar não mudou mais.

O diretor foi até o vestiário cobrar empenho e agressividade. Neymar e Marquinhos não gostaram, principalmente, do tom da cobrança, e a confusão se formou.

Uma equipe de transmissão do Prime Video flagrou a discussão também relatada pelo L'Équipe.

O PSG recebe o Bayern de Munique, amanhã, às 17h (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

VEJA O QUE MAIS NEYMAR FALOU:

MÁ FASE DO PSG

A gente não vem de jogos bons. O clima vai ficando chato, porque a gente não está acostumado a perder. A discussão faz parte e acho válida para que isso possa estar melhorando a nossa equipe. E acho que ajudou bastante, porque a gente começa a clarear a mente um do outro, ver o que o outro está pensando e conversar".

NOTÍCIAS VAZADAS DE DENTRO DO VESTIÁRIO

"Não é possível que tudo que acontece no vestiário saia. Tem coisa que você tem que resolver dentro da sua casa. Não tem que expor para a rua, para a família, amigos, tem que resolver no ambiente de trabalho. Quando sai essas coisinhas, a gente fica chateado, mas é difícil descobrir".

