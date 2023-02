SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Breno Lopes começou 2023 em alta no Palmeiras. O jogador ganhou status de inegociável após estar cotado para deixar o clube no ano passado. O atacante participou de todos os jogos do clube na temporada e subiu de patamar.

Breno, de 27 anos, é uma espécie de 12º jogador do técnico Abel Ferreira. O atacante foi titular duas vezes, saiu do banco de reservas em outras sete oportunidades e marcou um gol.

Ele tem a velocidade e o drible como características principais, mas o técnico português adora a disciplina tática e o esforço máximo, seja para 90 ou para apenas dois minutos em campo.

A confiança de Abel e o histórico de poucas lesões fazem Breno estar à frente na concorrência com jogadores que chegaram com status de titular, como Bruno Tabata, por exemplo. Tabata só atuou cinco vezes em 2023.

INEGOCIÁVEL

O Palmeiras afirma que não recebeu qualquer proposta oficial por Breno Lopes e que sempre teve o atacante no planejamento para 2023. Em caso de uma oferta tentadora, porém, a direção não iria se opor a uma saída.

O estafe de Breno, por sua vez, foi procurado pelo Fortaleza. Numa consulta ao time alviverde , os empresários ouviram que a ideia naquele momento era de cumprir o contrato pelo menos até dezembro de 2024.

No Palmeiras desde 2020, Breno Lopes não pensa em sair e já espera uma proposta de renovação. O clube não costuma deixar os contratos chegarem perto do fim para negociar um novo acordo.