- Bia Haddad bate ex-número 2 Paula Badosa em estreia do WTA 500 de Doha

A brasileira Beatriz Haddad, recém-promovida a número 12 no ranking da WTA, bateu na estreia a ex-número 2 Paula Badosa (Espanha), atual 20ª do mundo. Semifinalista em Abu Dhabi na última semana, Haddad triunfou por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (8-6) e 6/3 – e avançou às oitavas de final que ocorrerão nesta quarta (15).

A adversária será a vencedora do embate desta tarde entre a russa Daria Kasatkina (9ª), vice-campeã do Aberto da Austrália, contra a canadense Rebecca Marino (75º), que entrou no torneio após o qualificatório.

Dupla de Stefani cai na estreia

A nova parceria da campinense Luisa Stefani com a cazaque Anna Danilina deu adeus precoce ao torneio de Doha ao ser superada na estreia pela chinesa Shuai Zhang ao lado da mexicana Giuliana Olmos, por 2 sets a 1 (7/5, 4/6 e 10/7). Hoje adversárias, Stefani e Zhang formaram dupla exitosa semana passada, quando conquistaram o título no torneio de Abu Dhabi.

A brasileira começou o ano com o título de duplas mistas do Aberto da Austrália - ao lado do gaúcho Rafael Matos - e levantou a taça do torneio de duplas femininas do WTA 500 de Adelaide, em parceria com a norte-americana Taylor Towsend.

