RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deu uma sinalização mais clara de que Ramon Menezes deve ser o técnico interino da seleção brasileira.

A ideia é que o atual treinador da equipe sub-20 do Brasil comande a equipe principal no jogo que a CBF marcará para a próxima data Fifa. O adversário ainda será anunciado oficialmente. O jogo será em 25 ou 26 de março. A CBF quer marcar apenas uma partida para o período.

"Possivelmente. Ele fez um grande trabalho com a seleção sub-20. É uma hipótese que estamos estudando", disse Ednaldo, depois do conselho técnico da Série A.

Ramon está animado com a possibilidade. Mais cedo, quando desembarcou no Brasil após a conquista no Sul-Americano Sub-20, na Colômbia, Ramon disse que era funcionário da CBF e que via a oportunidade de defender a seleção brasileira como um privilégio.