SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o ex-pugilista Floyd Mayweather Jr. passeando no shopping ao lado de uma enorme comitiva e cercado por aproximadamente 30 seguranças.

O campeão mundial de boxe surpreendeu quem fazia compras em um shopping de Scottsdale, cidade do Arizona, nos Estados Unidos. Muitos pararam o que estavam fazendo para observar o ex-lutador e falar algumas palavras para ele.

O maior tumulto foi registrado quando Mayweather, que estava vestido de dourado, cruzou com o joalheiro vietnamita Johnny Dang, principal fornecedor de joias com diamantes para as maiores estrelas do hip-hop norte-americano.

"Enquanto a dupla se abraçava, o caos seguiu enquanto os fãs correram para tirar uma foto das estrelas juntos", publicou o jornal britânico Daily Star.

LUTA MARCADA

A ida ao shopping acontece dias antes de Mayweather viajar para a Inglaterra, onde tem duelo marcado com a estrela de reality show Aaron Chalmers, ex-lutador de MMA. O embate acontece no dia 25 de fevereiro, na O2 Arena, em Londres.

Mayweather, de 45 anos, se aposentou em 2017 com um cartel impecável de 50 vitórias e nenhuma derrota. Desde então, ele vem fazendo algumas lutas de exibição.