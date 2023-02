Com os campeonatos estaduais em andamento desde janeiro, o calendário de competições nacionais se inicia na próxima semana com uma das principais competições do país, a Copa do Brasil. A partida de abertura será realizada na terça-feira de Carnaval, entre Marilia e Brusque, as 16h.



Alguns dos clubes mais tradicionais do Brasil também estreiam nessa primeira fase da Copa do Brasil. Vasco, Santos, Coritiba, Grêmio e Botafogo são algumas das equipes da Série A que precisarão disputar a primeira fase da competição. Nesta fase as equipes com melhor ranqueamento jogam na casa do adversário, em jogo único, porém com a vantagem de jogar pelo empate.



Santos, Vasco e Coritiba serão os primeiros dentre os chamados grandes a estrear. No dia 23 de fevereiro, o Santos enfrenta o Ceilândia, do Distrito Federal, no estádio Serejão em Taguatinga. Já o Vasco encara o Trem-AP, no mesmo dia. Embora a equipe adversária seja do Amapá a partida deverá ser realizada no Estádio Mané Garrincha no Distrito Federal. A partida do Coritiba será contra o Humaitá, do Acre, no Estádio Florestão.



O Grêmio joga pela primeira fase da Copa do Brasil contra o Campinense, de Campina Grande-PB, no dia primeiro de março, no Estádio Amigão. O Botafogo entra em campo no dia seguinte, 02 de março, para enfrentar o Sergipe, no Estádio Lourival Batista.



As equipes consideradas favoritas para conquistar a Copa do Brasil, como as classificadas para a Libertadores desse ano, estreiam somente na terceira fase da competição.



Saiba mais sobre o regulamento da Copa do Brasil em 2023



Não houve nenhuma alteração no regulamento da Copa do Brasil para 2023 em relação aos anos anteriores mais recentes. Serão 7 fases, com confrontos eliminatórios, seguindo o formato a seguir:



- Primeira fase em jogo único, com o time com pior classificação no Ranking da CBF jogando em casa como mandante. A equipe visitante joga pelo empate. Os duelos foram definidos por sorteio.



- Na segunda fase permanece o confronto em jogo único, mas dessa vez o mando de campo é definido por sorteio. Nenhuma das equipes possui a vantagem do empate. Caso o confronto termine empatado, a classificação é definida por disputa de pênaltis.



- A terceira fase da Copa do Brasil é quando entram as equipes classificadas para a Libertadores de 2023, além de Campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série A e Série B. Os confrontos ocorrem em duas partidas, com jogos de ida e volta, definidos por sorteio.



- Das oitavas de final em diante são sempre confrontos de ida e volta definidos por sorteio onde todos os clubes podem se enfrentar, sem separação de potes para o sorteio. Não existe vantagem para gol marcado fora de casa como critério de desempate e em caso de empate na soma dos placares a decisão é por pênaltis.



Últimos campeões do torneio e favoritos



Nos últimos anos as equipes que chegaram com mais frequência a decisão do torneio foram Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e Athletico Paranaense. O Cruzeiro conquistou a competição nos anos de 2017 e 2018. O Flamengo ficou com o segundo lugar em 2017, mas levou o título em 2022. Já o Athletico Paranaense conquistou o título em 2019 e ficou com o vice-campeonato em 2021. O Corinthians perdeu as duas decisões que disputou nos últimos anos, em 2018 e 2022.



As expectativas são grandes para mais uma edição emocionante de uma das competições mais queridas pelo torcedor brasileiro. Afinal, o formato “mata-mata” até hoje costuma arrastar multidões e balançar o coração do torcedor com jogos inesquecíveis.