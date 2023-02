SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo superou a ausência de Luciano e de outros 12 desfalques, goleou a Inter de Limeira com autoridade por 5 a 1, nesta quarta-feira (15), e encaminhou a classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista.

O resultado deixa a equipe de Rogério Ceni com 17 pontos e na liderança isolada do Grupo B. O Água Santa é o vice com 14, e o Guarani soma dez. O trio joga mais três vezes cada antes das quartas de final.

Caio Paulista e Wellington Rato marcaram pela primeira vez com a camisa do time do Morumbi, enquanto Galoppo deixou o dele pela sexta vez no estadual e os substitutos Pedrinho e Pablo Maia fecharam a conta com golaços. João Paulo foi o responsável por balançar as redes para os visitantes.

O São Paulo só volta a jogar na próxima terça-feira (21), contra o São Bento, em Sorocaba. A Inter de Limeira, por outro lado, recebe o Água Santa no sábado (18).

GOLS E DESTAQUES

O time de Rogério Ceni encurralou o adversário desde o apito inicial e foi certeiro ao apostar na bola parada. Aos quatro minutos, Beraldo obrigou Léo Vieira a fazer grade defesa após escanteio de Wellington Rato. Em nova cobrança do meia-atacante, Caio Paulista aproveitou leve desvio de Alan Franco e marcou o seu primeiro gol com a nova camisa.

A Inter saiu para o ataque e, mesmo sem controlar o ritmo, engatou uma sequência de três escanteios. No último deles, Douglas dividiu com Beraldo pelo alto e viu a bola sobrar para o zagueiro João Paulo, que se antecipou a Rafael e igualou o placar.

Depois de empatar, o time de Limeira voltou a se fechar e acabou punido antes do intervalo. O meia Matheus Oliveira voltou para ajudar na marcação e conseguiu roubar a bola de Nestor, mas o são-paulino desarmou o adversário e acionou rapidamente Calleri. O argentino tocou para o lado, e Wellington Rato fuzilou o gol ? ele também balançou as redes pela primeira vez pela equipe do Morumbi,

O argentino fez o seu sexto gol no estadual logo no início do segundo tempo. Ele mesmo recebeu pelo meio e tocou para Nestor, que bateu forte e obrigou Léo Vieira a espalmar. No rebote, Galoppo apareceu livre dentro da área e não perdoou.

O gol de Galoppo foi um balde de água fria em Pintado, que havia mexido na sua equipe ainda no intervalo. A Inter até esboçou uma reação com jogadas individuais de Bill, mas não assustou. Ceni, por outro lado, colocou Pedrinho, Pablo Maia e Luan em campo.

Pedrinho substituiu Wellington Rato e demorou pouco para marcar ?com categoria. Após receber de Galoppo pela ponta direita, ele deu um elástico que virou uma caneta em Rael. O lindo drible deixou o são-paulino na cara do gol de Léo Vieira, que não evitou o 4 a 1.

O São Paulo sacramentou o placar já na casa dos 42 minutos com outro substituto: Pablo Maia. Ele recebeu ainda na intermediária, avançou com total liberdade e acertou um lindo chute no ângulo da meta da Inter de Limeira.

SÃO PAULO

Rafael; Nathan, Alan Franco (Pablo Maia), Beraldo e Caio Paulista; Jhegson Méndez (Luan), Gabriel Neves (Talles Costa), Nestor e Wellington Rato (Pedrinho); Galoppo (Marcos Paulo) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

INTER DE LIMEIRA

Léo Vieira; Leandro Silva, João Paulo, Douglas e Zé Mário (Bruno Menezes); Jean Martim (Caio), Claudinei (Djalma), Rael e Matheus Oliveira (Chrigor); Bill e Jonathas (Eliandro). Técnico: Pintado

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Amanda Pinto Matias

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Douglas (INT)

Gols: Caio Paulista (SÃO), aos 14', João Paulo (INT), aos 26', e Wellington Rato (SÃO) aos 42'/1ºT; Galoppo (SÃO), aos 3', Pedrinho (SÃO), aos 28', e Pablo Maia (SÃO), aos 42'/2ºT