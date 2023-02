O Náutico derrotou o Fluminense-PI por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (15) no estádio dos Aflitos, e permanece na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. O Timbu é seguido na classificação pelo Sergipe, que bateu o Vitória por 2 a 1, e pelo ABC, que superou o Sampaio Corrêa por 2 a 0.

Jogando no estádio dos Aflitos, em Recife, o Náutico não teve dificuldades para comandar as ações diante do Tricolor do Piauí e abrir uma vantagem de dois gols ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, o lateral Diego Matos bateu forte para superar o goleiro Jeferson. O segundo saiu aos 48, graças a finalização perfeita do atacante Julio.

A segunda posição da chave é do Sergipe, que, jogando no Batistão, em Aracaju, superou o Vitória por 2 a 1 para chegar aos seis pontos. A equipe baiana abriu o placar com Camutanga, mas o time da casa virou graças a gols de Ronan e de Braga.

Com a mesma pontuação na classificação, mas na terceira posição, aparece o ABC, que, graças a gols de Maycon Douglas e de Raphael Luz, bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Frasqueirão.

