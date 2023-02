Dois clássicos regionais agitam o futebol brasileiro nesta quinta-feira (16). A partir das 21h30 (horário de Brasília), Corinthians e Palmeiras protagonizam um Derby em Itaquera que pode ser fundamental para definir quem garantirá a liderança geral da primeira fase do Campeonato Paulista. Um pouco mais cedo, a partir das 20h30, Botafogo e Vasco medem forças no Maracanã em jogo adiado da 3ª rodada do Carioca.

Derby em Itaquera

Em momentos completamente opostos no Paulista, o Timão e o Verdão se enfrentam. A equipe da casa vem de dois resultados negativos: derrota de 2 a 0 para o São Bernardo e empate sem gols com a Portuguesa.

Esses tropeços criaram certa desconfiança em torno do trabalho do jovem técnico Fernando Lázaro. Após o empate com a Lusa, o treinador deixou claro, em entrevista coletiva, que sabe da importância de conseguir um bom resultado no clássico desta quinta: “Sabemos da dimensão do Derby. É outra condição em todos esses aspectos de jogo”.

Uma boa notícia para o treinador é o retorno do experiente goleiro Cássio, que não enfrentou a Portuguesa no último domingo por causa de uma virose. Recuperado, ele deve ser o titular no gol do Corinthians.

Do outro lado do gramado estará um Palmeiras que já conquistou um título na temporada (a Supercopa do Brasil, com vitória sobre o Flamengo) e que vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Paulista.

Se Fernando Lázaro ainda tenta se firmar no comando do Timão, Abel Ferreira é uma realidade no Verdão. E o clássico desta quinta pode ocupar um lugar especial na carreira do técnico. Com 99 vitórias no comando do Palmeiras, o português pode chegar à centésima no comando do atual campeão brasileiro justamente no Derby. Para que isso seja possível, a expectativa é de que o treinador mande a campo o que tem de melhor.

Clássico no Maracanã

No Campeonato Carioca o dia será de clássico entre Botafogo e Vasco. Vice-líder da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com 16 pontos, o Glorioso quer vencer para retomar a primeira posição do Flamengo, que bateu o Volta Redonda por 3 a 1 na última quarta (15). A equipe de General Severiano vem de duas vitórias consecutivas na competição.

Já o Vasco (que ocupa a 6ª posição com 11 pontos) mira o G4 da competição, que garante classificação para a semifinal. Para isto, o Cruzmaltino terá de se recuperar da derrota de 2 a 0 para o Fluminense, no último domingo.

