SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vivência de Vinicius Junior ajuda Endrick a conviver com a pressão por gols no Palmeiras. O atacante de 16 anos ainda não balançou as redes nas oito partidas disputadas na atual temporada.

Vini, futuro colega de Real Madrid e agenciado pela mesma empresa de Endrick, conversa com o jogador palmeirense para ele não se deixar levar por essa cobrança de torcida e imprensa por gols. Vini também oscilou no seu início, tanto no Flamengo quanto no Real.

A reportagem ouviu que Endrick está tranquilo, apesar de incomodado com a falta de gols, e costuma dizer que o mais importante é fazer o que o técnico Abel Ferreira pede nos treinamentos: "Vai sair naturalmente", repete a joia no dia a dia do Palmeiras.

Além do apoio de Vini Jr, da família e do estafe, Endrick tem feito sessões de psicoterapia dentro e fora do Palmeiras. A ideia é conter a ansiedade para que o jejum não mude sua forma de jogar.

VINICIUS JUNIOR É EXEMPLO

Endrick ficou uma semana na casa de Vini Jr no ano passado, na Espanha, e viu de perto a rotina regrada do atacante do Real Madrid.

Inspirado em Vinicius Junior, Endrick trabalha muito além do Palmeiras: ele tem personal trainer, fisioterapia e nutricionista próprios, além da terapia.

Endrick faz atividades extras desde os 14 anos e é elogiado com frequência pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. O dia a dia do centroavante tem o aval dos profissionais do Verdão.