ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O zagueiro Philipe Sampaio, do Botafogo, passou mal durante o clássico contra o Vasco e saiu de campo de ambulância. Aos 28 minutos do primeiro tempo, ele caiu sozinho no gramado e logo foi socorrido pela equipe médica do Glorioso.

Tanto o atendimento médico como a entrada da ambulância em campo foram muito rápidos. Preocupados, os jogadores das duas equipes fizeram uma roda em torno de Philipe Sampaio, que aos poucos foi retomando a consciência e entrou de pé na ambulância.

Segundo a equipe de reportagem da CazéTV, a equipe médica do Botafogo se comunicou com o jogador após a saída de campo. Os médicos devem encaminhar Philipe Sampaio para realização de exames.