SAO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos empatou nesta quinta-feira (16) com o Santo André por 1 a 1, no estádio Bruno José Daniel, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O clube alvinegro saiu atrás no placar, mas conseguiu empatar na reta final para deixar a lanterna do Grupo A.

A partida marcou a reestreia de Lucas Lima pelo Santos, que jogou por 55 minutos e carimbou o travessão. O camisa 23 foi bastante acionado enquanto esteve em campo, mas foi substituído no início do segundo tempo.

Para o duelo, o técnico Odair Hellman adotou o esquema com três zagueiros e também promoveu a estreia de Joaquim. O lateral Felipe Jonatan, recuperado de lombalgia, fez a sua primeira partida pelo clube no ano.

No entanto, a estratégia do comandante santista não funcionou e ele precisou mudar após o intervalo. O time não apresentou consistência defensiva na primeira etapa, sofreu com muitos erros de passe e ficou com um buraco na frente.

No segundo tempo, o Santos cedeu espaço para o Santo André e tomou o gol após vacilo da defesa em jogada pela lateral. Antes de ficar atrás no placar, a bola parada voltou a ser um problema para a defesa santista e João Paulo foi obrigado a fazer pelo menos três defesas difíceis.

Faltando poucos minutos para o fim da partida, Mendoza marcou o gol de empate de cabeça.

O clube alvinegro chegou aos dez pontos e subiu para a terceira colocação com o resultado, mas está empatado com a Inter de Limeira, que amarga a lanterna do Grupo A. Já o Santo André se mantém em terceiro na chave D, com 15 pontos.

O Santos volta a campo no domingo (19) para enfrentar a Portuguesa, às 16h (de Brasília), pela décima rodada do Paulistão. O Santo André, por sua vez, visita o Ituano às 20h40 do mesmo dia.

LUCAS LIMA

Em sua reestreia após a conturbada saída do Santos em 2017, Lucas Lima foi destaque da equipe enquanto esteve em campo. O meio-campista foi o responsável por orquestrar as jogadas e mostrou empenho.

O novo camisa 23 organizou o ataque santista e deu bons passes para companheiros diante do gol. Ele assistência para Felipe Jonatan no início da partida, e outra para Dodi, no final do primeiro tempo.

Aos dez minutos do segundo tempo, Lucas Lima acertou um chute da entrada da área no travessão e foi substituído na sequência. Ele ficou frustrado por sair e recebeu aplausos da torcida presente. Alguns torcedores chegaram a cornetar Odair pela decisão.

Estádio: Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Araújo

Gols: Pablo Diogo (STA), aos 26min do 2º tempo, e Mendoza (SAN), aos 43min do 2º tempo

SANTO ANDRÉ

Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Ednei, Matheus Mancini e Moisés Ribeiro; Igor, José Hugo e Dudu Vieira; Gabriel Taliari, Gerson Magrão e Pablo. T.: Vinicius Bergantin

SANTOS

João Paulo; Joaquim, Maicon Eduardo Bauermann; Nathan, Felipe Jonatan, Dodi , Sandry e Lucas Lima; Ângelo e Marcos Leonardo. T.: Odair Hellmann