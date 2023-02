SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Andrey, ex-Vasco, não supriu as exigências do governo britânico, por isso está impedido de jogar pelo Chelsea.

Ele não obteve o visto de trabalho necessário para qualquer jogador atuar na Premier League. O Palmeiras desponta como destino mais provável, com empréstimo até dezembro.

O caso tem a ver com a Série B do Vasco, que não tem o mesmo prestígio quanto Campeonato Brasileiro e Libertadores no esquema de pontos do visto exigido na Inglaterra. Por isso Andrey foi barrado enquanto João Gomes, ex-Flamengo, e Danilo e Scarpa, ex-Palmeiras, foram admitidos.

Os vistos de trabalho foram facilitados para sul-americanos em 2020, quando o governo britânico afrouxou as regras. Não à toa, há um recorde de jogadores brasileiros na Inglaterra, mas nem assim Andrey cumpriu as condições.

COMO FUNCIONA O ESQUEMA DE PONTOS

Os torneios nacionais e continentais dão pontos no sistema de visto britânico, e um jogador precisa de 15 pontos ou mais nos últimos 12 meses para ser admitido. A conta é sobre os minutos que o jogador atuou, e quem joga mais faz mais pontos, por exemplo: quem joga entre 70% e 79% do total de minutos de sua equipe na Libertadores já ganha oito pontos. Se este mesmo atleta entra em campo pelas oitavas da mesma Libertadores, pronto, são mais sete pontos. Com 15, o visto está garantido.

Para o Reino Unido, o Brasileiro está na terceira prateleira das ligas nacionais, por isso o máximo de pontos disponíveis é oito (para quem joga mais de 90% dos minutos do time). Se o jogador é campeão, também ganha pontos. A Série B não dá ponto nenhum.

Tudo é muito mais fácil se o jogador defende regularmente sua seleção nacional. No caso do Brasil, bem colocado no ranking da Fifa, quem jogou 30% ou mais das partidas dos últimos 12 meses tem o visto garantido, independente do clube que defenda ou os campeonatos que jogue.

O CASO DE ANDREY

O Reino Unido não inclui a Série B no sistema de pontos, por isso o visto foi negado a Andrey. O Vasco também não jogou torneios continentais recentemente, por isso o volante não tinha de onde tirar pontos. O plano foi tentar uma exceção, que foi negada. O Chelsea então aguardou o Sul-Americano Sub-20 para apelar da decisão, o que também foi negado.