SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Super Copa Pioneer Netshoes 2023 começa na próxima sexta-feira (24), às 20h (de Brasília), com o atual campeão Napoli encarando o Mulekada no CDC Doroteia, na zona sul de São Paulo.

A partida deve receber três mil torcedores e, válida pelo Grupo C da sede Santa Amélia, faz parte da "Super Sexta" do evento do futebol de várzea.

Antes do jogo, um show pirotécnico de cerca de 20 minutos marcará o início da Super Copa Pioneer. A partida também contará com stands de parceiros, campeonatos de futmesa e distribuição de brindes aos presentes.

Os demais jogos da rodada ocorrem tanto no sábado quanto no domingo. A próxima "Super Sexta" está programada para o dia 10 de março, na Arena Santa Amélia.

O time campeão da atual edição do torneio leva, além da taça conhecida como "orelhuda" ?inspirada na Liga dos Campeões?, a quantia de R$ 150 mil em prêmios.

"Estamos ansiosos pela abertura da Super Copa Pioneer. É um momento importante para a comunidade que acompanha o futebol de várzea. Teremos casa cheia e uma linda festa com fogos de artifício. Será uma partida muito disputada, ninguém quer perder na estreia. A noite promete ser marcante", afirmou Sérgio Pioneer, organizador da Copa.