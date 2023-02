SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador ganês Christian Atsu teve a morte confirmada neste sábado (18), 12 dias após o terremoto que devastou a Turquia.

Ele foi o herói de sua equipe em sua última partida da carreira. Atsu marcou o gol da vitória do Hatayspor contra o Kasimpasa, pelo Campeonato Turco, no último dia 5. Aos 52 minutos do segundo tempo, Atsu cobrou falta de longe no canto do goleiro e foi o responsável pelo triunfo de sua equipe por 1 a 0. Ele foi muito celebrado pelos seus companheiros.

O confronto era importante na briga pelo rebaixamento. Com a vitória, o Hatayspor alcançou 23 pontos e subiu para a 14ª posição. O Kasimpasa permaneceu com 22, e caiu para a 16ª colocação - a primeira dentro da zona do Z-4.

Atsu deu os primeiros passos em uma academia do Feyenoord, em Gana. Depois, se transferiu para as categorias de base do Porto, de Portugal. Posteriormente, foi negociado junto ao Chelsea.

Ao longo da carreira, defendeu clubes como Vitesse, da Holanda, Everton e Bournemouth, da Inglaterra, Málaga, da Espanha, e Al Raed, da Arábia Saudita.

O clube que ficou mais tempo e ganhou mais destaque foi o Newcastle, da Inglaterra, que defendeu entre as temporadas 2016/2016 e 2020/2021.

Pela seleção de Gana, Atsu atuou na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, e na Copa Africana de Nações de 2013, 2015, 2017 e 2019. Foi eleito o melhor jogador da edição de 2015.