PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio não tem mais 100% de aproveitamento na temporada. Neste sábado (18), empatou por 0 a 0 com o São Luiz, em Ijuí, pela oitava rodada da primeira fase do Gauchão.

Já classificado, o Tricolor usou reservas. Vina, que fez sua estreia, foi um dos jogadores mais participativos em campo. O próximo jogo do Grêmio será contra o Novo Hamburgo, no dia 25.

O Grêmio mostrou falta de entrosamento. Com reservas e prejudicado pelo campo do estádio 19 de Outubro, o Tricolor criou bem menos do que Renato Gaúcho esperava.

As principais chances surgiram em roubadas de bola no ataque, elogiadas pelo comandante gremista.

Renato pediu calma para Vina na etapa inicial. O jogador fez sua estreia e pareceu nervoso para marcar o primeiro gol logo. No segundo tempo, Portaluppi reclamou bastante de erros de sua equipe.

O São Luiz tratou de se defender o máximo possível, e chegou ao ataque em lances rápidos.

FICHA TÉCNICA

SÃO LUIZ 0 X 0 GRÊMIO

Competição: Campeonato Gaúcho

Local: Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS)

Dia e hora: 18/02/2023 (Sábado), às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Fabricio Lima Bassegio e Cássio Pires Dornelles

Cartões amarelos: Rafael Goiano, Álvaro, Marcio Goiano, Ygor Vinícius, Pablo (SLU); Cuiabano, Natã, Galdino (GRE)

SÃO LUIZ

Pablo; Mizael, Ricardo Talheimer e Marcio Goiano; Felipe Guedes (David), Paulinho Santos, Álvaro (Éderson) e John Lennon (Mauricio); Ygor Vinícius (Negueba) e Édipo (Lucas Sampaio). Técnico: Fabiano Daitx.

GRÊMIO

Adriel; João Pedro (Kauan Kelvin), Gustavo Martins, Natã e Cuiabano (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Villasanti e Vina; Thaciano, Gabriel Silva (Rubens) e Everton Galdino (Zinho). Técnico: Renato Gaúcho.