Dois jovens foram decisivos para o Flamengo disparar na liderança do Campeonato Carioca. Neste sábado (18), o Rubro-Negro derrotou o Resende por 2 a 0, em partida atrasada da sétima rodada da competição. O meia Matheus Gonçalves, de 17 anos, e o atacante André Luiz, de 20, balançaram as redes no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

A equipe comandada por Vítor Pereira segue na liderança da Taça Guanabara, primeira fase do Estadual, com 20 pontos, quatro a mais que o Botafogo, segundo colocado - os quatro primeiros vão às semifinais. O Gigante do Vale, com quatro pontos, permanece na 11ª e penúltima posição, dois a frente do lanterna Boavista, que estaria sendo rebaixado à segunda divisão carioca neste momento.

Pensando no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, nesta terça-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), em Quito (Equador), diante do Independiente del Valle, o Flamengo foi a campo com uma formação alternativa, mesclando reservas e atletas do sub-20. Dos habituais titulares, apenas o lateral Matheuzinho foi relacionado, enquanto Rodrigo Caio ganhou nova chance com Vítor Pereira. O zagueiro se recuperou de uma contusão no joelho esquerdo que o tirou dos gramados por seis meses e fez o segundo jogo na temporada.

Apesar de controlar as ações ofensivas desde o início da partida, o Rubro-Negro abriu o placar somente aos 30 minutos do segundo tempo, com Matheus Gonçalves. O meia dominou na entrada da área pela esquerda e chutou. O goleiro Jefferson Luís espalmou fraco e a bola entrou. Três minutos depois, André Luiz recebeu na área do também atacante Matheusão, driblou o arqueiro do Resende e fechou o marcador em Volta Redonda.

Hulk salva e classifica o Galo no Mineiro

O Atlético-MG também poupou titulares diante do Patrocinense, no Independência, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, mas preciso dos principais jogadores para vencer por 2 a 1. O triunfo garantiu a classificação antecipada do Galo às semifinais do Estadual.

O Alvinegro saiu na frente aos 23 minutos da primeira etapa, com o atacante Eduardo Vargas. Aos 30, o zagueiro Réver, contra, igualou para o Patrocinense. O duelo caminhava para o empate por 1 a 1 quando Hulk, que saiu do banco aos 25 minutos do segundo tempo, foi decisivo. Nos acréscimos, aos 54 minutos, o camisa 7 fez o gol da vitória atleticana.

O Galo foi a 16 pontos, na liderança do Grupo A, abrindo sete para o Athletic, segundo colocado, com seis pontos ainda em disputa na primeira fase. O Patrocinense, com três pontos, é o terceiro do Grupo B, a um ponto da vice-líder Caldense - o América-MG encabeça a chave, com 14 pontos. Os vencedores dos três grupos vão às semifinais, além do melhor segundo entre eles.

O foco do Atlético passa a ser a estreia na Libertadores. Nesta quarta-feira (22), às 21h30, o Alvinegro enfrenta o Carabobo no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, na capital Caracas, no jogo de ida do confronto pela segunda fase preliminar da competição sul-americana.

Grêmio empata e perde 100% no Gaúcho

O Grêmio foi outro a jogar neste sábado repleto de reservas e jovens. O Tricolor não saiu do zero ao visitar o São Luiz no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS), pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. A partida marcou as estreias do lateral João Pedro e do meia Vina, reforços que ainda não tinham ido a campo em 2023.

Apesar de ter perdido os 100% de aproveitamento, o time de Renato Portaluppi segue confortável na ponta do Estadual, com 22 pontos, seis a frente do vice-líder Internacional. O Rubro, com sete pontos, está em décimo lugar, com dois pontos de vantagem para o Aimoré, 11º colocado e primeira equipe na zona de rebaixamento.

